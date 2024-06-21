«Лето в Москве»: в столице пройдут показательные выступления служебных собак

Участники мероприятия смогут сфотографировать четвероногих В Москве 22 июня на Кольской улице в кинологическом парке запланировано выступление собак, которые работают в кинологических и спасательных службах.
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