Telegram разрешит россиянам ограничивать сообщения. Из-за призывов к терактам

Пользователи мессенджера из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщенияГлава Telegram Павел Дуров сообщил, что с 1 апреля пользователи смогут ограничивать круг тех, кому позволено присылать им сообщения.
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