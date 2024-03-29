Telegram разрешит россиянам ограничивать сообщения. Из-за призывов к терактам

Пользователи мессенджера из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщенияГлава Telegram Павел Дуров сообщил, что с 1 апреля пользователи смогут ограничивать круг тех, кому позволено присылать им сообщения.