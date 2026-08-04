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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игдисамов о матче ЦСКА с «Локо»: «Раненый зверь опасен вдвойне. Им нужно набирать очки»

Дмитрий Игдисамов поделился ожиданиями от игры ЦСКА с «Локомотивом» в FONBET Кубке России. – «Локомотив» не в самом лучшем состоянии подходит к матчу, насколько это усложняет или облегчает ситуацию? – Скорее усложняет, потому что раненый зверь опасен вдвойне.

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