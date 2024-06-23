Женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня на мемориале в Нижнем Тагиле

Global Look Press/Anton Kavashkin/Russian Look В Нижнем Тагиле местная жительница пыталась прикурить сигарету от Вечного огня, после публикаций сообщений об инциденте прокуратура Свердловской области проводит проверку.
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