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Арестованная ректор удержала лидерство в медиарейтинге руководителей вузов на Алтае

Арестованная ректор удержала лидерство в медиарейтинге руководителей вузов на Алтае

В апреле Мокрецова перестала возглавлять вуз и осталась под арестом Экс-ректор Алтайского гуманитарно-педагогического университета Людмила Мокрецова вновь возглавила рейтинг упоминаемости руководителей высших учебных заведений Алтайского края.

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