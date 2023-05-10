Арестованная ректор удержала лидерство в медиарейтинге руководителей вузов на Алтае

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В апреле Мокрецова перестала возглавлять вуз и осталась под арестом Экс-ректор Алтайского гуманитарно-педагогического университета Людмила Мокрецова вновь возглавила рейтинг упоминаемости руководителей высших учебных заведений Алтайского края.