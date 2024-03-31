Посмотрите на препятствия под другим углом. Кадр из фильма «Служебный роман» Самая распространенная проблема со зрением — это близорукость, или миопия.
8 причин, которые мешают вам исправить зрение
Комментарии
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Галина Дудкевич
Никогда не пользовалась очками.Зрение нормальное.,хотя мне уже восьмой десяток.
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11 час.
А
Алексей
Человек не биоробот, а все указанные причины плохого зрения чисто материальные. Истинная причина ухудшения зрения и не только - духовная. Основная причина - ненависть.
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1 час.
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