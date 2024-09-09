Алаудинов сослался на теорию заговора и порассуждал о сокращении человечества

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План Запада заключается в насаждении сатанизма и сокращении человечества. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, его слова приводит в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков.