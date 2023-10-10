Боец ВС России назвал попытки украинской армии наступать со стороны Купянска непродуманными

Украинских солдат используют в качестве пушечного мяса - считает военнослужащий ВС России.Командир отряда "Барс-9" с позывным именем “Медведь” в интервью информагентству РИА Новости рассказал о ситуации на Купянском направлении.
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