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Царьград

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Боец ВС России назвал попытки украинской армии наступать со стороны Купянска непродуманными

Боец ВС России назвал попытки украинской армии наступать со стороны Купянска непродуманными

Украинских солдат используют в качестве пушечного мяса - считает военнослужащий ВС России.Командир отряда "Барс-9" с позывным именем “Медведь” в интервью информагентству РИА Новости рассказал о ситуации на Купянском направлении.

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