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Порядок регистрации домашних собак, кошек.

Порядок регистрации домашних собак, кошек.

В соответствии с Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.

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