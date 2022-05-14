Джокович о победе над Оже-Альяссимом: «Думал, что смогу закончить быстрее, но он молодец, что дал отпор»

Новак Джокович прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 турнира в Риме. Серб победил 7:5, 7:6 и девятый раз подряд вышел в полуфинал римского «Мастерса».

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