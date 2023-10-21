Экономист Абрамов: Рубль укрепится, если рассчитываться им за импорт

Укрепить курс рубля поможет его использование в расчетах за импорт. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал Александр Абрамов, завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.
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