У Монобанка изменится структура собственности

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал согласие кипрской компании Crestline Limited на получение контроля над ООО “Финтех Бэнд” — технологическим оператором Monobank, работающим на базе Универсал Банка.
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