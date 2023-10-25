ВС РФ остановили колонну техники ВСУ на запорожском направлении

Попытка выдвижения колонны техники ВСУ в направлении российских позиций пресечена в результате действий бойцов ВДВ и спецназа ВС РФ на запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
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