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Мероприятия Свердловской области на ИННОПРОМ привлекли свыше 15 тыс. человек

Мероприятия Свердловской области на ИННОПРОМ привлекли свыше 15 тыс. человек

Свердловская область подвела итоги участия на выставке ИННОПРОМ-2024. Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, участниками деловой и культурной программы региона стали свыше 15 тысяч человек.

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