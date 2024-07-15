Путин запустил металлургические объекты в честь праздника. Видео

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим днем металлурга. По видеосвязи он принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности в ДНР, Нижегородской и Челябинской областях.
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