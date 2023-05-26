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Володин посоветовал странам найти альтернативу доллару

Володин посоветовал странам найти альтернативу доллару

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что государствам, которые зависят от американского доллара, следует уже сегодня найти альтернативу данной валюте.

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