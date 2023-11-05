БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Битва за Купянск: Наши бойцы уничтожили «Волков да Винчи», а также две бригады ВСУ

Битва за Купянск: Наши бойцы уничтожили «Волков да Винчи», а также две бригады ВСУ

Стали известны подробности лесных боев, которых американские стратеги «анти-доступа» никак не ожидали Александр Ситников Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос «наехал» на Зеленского, обвинив в том, что тот не смог обеспечить оборону на Купянском направлении.

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