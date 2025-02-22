Кто закроет кадровые дыры: пенсионеры, мигранты или новая профобразовательная реформа

Согласно нацпроекту «Кадры», 10,1 млн новых работников должны заместить тех, кто выйдет на пенсию, а 800 тысяч надо привлечь дополнительно, - заявила вице-премьер Татьяна Голикова в Госдуме на презентации проекта .
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