Гендиректор «Ямалавтодора» уволен из-за нарушений в сфере госзакупок

Гендиректора «Ямалавтодора» уволили после проверки прокуратуры. Поводом послужили нарушения в сфере госзакупок из-за конфликта интересов при заключении контракта с компанией, которой руководит его свойственник (родственник по браку).
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