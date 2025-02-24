Казанда Татарстан Премьер-министрының элеккеге урынбасары Хәйруллин белән хушлашалар

А.С.Пушкин исемендәге Мәдәният үзәгендә ТАССРның атказанган мәдәният хезмәткәре, ТР Иҗтимагый палатасының элеккеге рәисе, республика Премьер-министрының элеккеге урынбасары Илгиз Хәйруллин белән хушлашу мәрасиме уза.
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