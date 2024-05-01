Акция «Бессмертный полк в автобусах» началась в Котельниках

Акция «Бессмертный полк в автобусах» стартовала в Котельниках. Ежедневно этим видом транспорта в Подмосковье пользуется больше 1,5 миллиона пассажиров, а это значит, что героев страны будут знать не только потомки ветеранов, но и жители региона, родившиеся под мирным небом.