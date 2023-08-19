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Что грозит Ивлеевой за поедание морской свинки в прямом эфире

Что грозит Ивлеевой за поедание морской свинки в прямом эфире

Настя Ивлеева. Фото day.ruАнастасия Ивлеева может быть привлечена к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

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Комментарии
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Ленский Игорь
На парашу овцу
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9 час.
Е
Евлампий
Вот те раз..
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8 час.
НД
Нина Дунаева
Мясо есть мясо, людям же, в России, нельзя есть только человечину? Тех же собак и сусликов можно попробовать и у нас в России. А если я захочу съесть своих аквариумных рыбок? Рыбу тоже теперь нельзя? Чё за бред
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8 час.

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