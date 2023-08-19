Что грозит Ивлеевой за поедание морской свинки в прямом эфире

НД

Нина Дунаева

Мясо есть мясо, людям же, в России, нельзя есть только человечину? Тех же собак и сусликов можно попробовать и у нас в России. А если я захочу съесть своих аквариумных рыбок? Рыбу тоже теперь нельзя? Чё за бред