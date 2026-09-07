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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Амура»: «Не считаем, что заваливали кого-то деньгами. Во главе угла стоит хоккей. – надеемся, через несколько сезонов игроков уже не будут пугать расстояния»

Генменеджер « Амура » Никита Точицкий не согласился с мнением, что клубу удается привлекать игроков исключительно благодаря высоким зарплатам.

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