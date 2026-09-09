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Царьград

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Беспилотники ищут пропавшую 29 августа туристку в Бурятии

Беспилотники ищут пропавшую 29 августа туристку в Бурятии

В Бурятии продолжаются поиски жительницы Иркутска, исчезнувшей 29 августа у горы Буту-Гол. В операции задействованы беспилотники, спасатели и добровольцы.

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