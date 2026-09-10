НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Матч «Зенита» и «Локомотива» в 8-м туре РПЛ будет судить Новиков. На игру ЦСКА и «Рубина» назначен Танашев, на «Краснодар» – «Акрон» – Казарцев

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 8-го тура Альфа-Банк РПЛ . 11 сентября (пятница) « Крылья Советов » – « Родина »: судья – Владимир Москалев   Помощники судьи – Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Роман Сафьян; АВАР – Павел Шадыханов ; инспектор – Николай Ива нов .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым