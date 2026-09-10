Матч «Зенита» и «Локомотива» в 8-м туре РПЛ будет судить Новиков. На игру ЦСКА и «Рубина» назначен Танашев, на «Краснодар» – «Акрон» – Казарцев

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 8-го тура Альфа-Банк РПЛ . 11 сентября (пятница) « Крылья Советов » – « Родина »: судья – Владимир Москалев Помощники судьи – Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Роман Сафьян; АВАР – Павел Шадыханов ; инспектор – Николай Ива нов .
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