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В Севастополе сбиты несколько беспилотников над Черным морем

В Севастополе сбиты несколько беспилотников над Черным морем

Несколько беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным, было уничтожено в районе мыса Херсонес над Черным морем в Севастополе, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

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