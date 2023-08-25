В Севастополе сбиты несколько беспилотников над Черным морем

Несколько беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным, было уничтожено в районе мыса Херсонес над Черным морем в Севастополе, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Несколько беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным, было уничтожено в районе мыса Херсонес над Черным морем в Севастополе, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
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