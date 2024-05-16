В Британии могут досрочно освободить заключенных из-за переполненности тюрем

Власти Великобритании принимают срочные меры по снижению загруженности тюрем. За последние три десятилетия число заключенных в Англии и Уэльсе удвоилось в результате увеличения сроков наказания и ужесточения политики в отношении преступлений, связанных с насилием и наркотиками.
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