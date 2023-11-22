Театр абсурда
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Театр абсурда

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Тайная война против России - как диверсанты, вскормленные ЦРУ, орудуют в нашем тылу

Тайная война против России - как диверсанты, вскормленные ЦРУ, орудуют в нашем тылу

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам допустил диверсии со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России.

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Комментарии
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Vasily Golov
Юрий Кот,ФСБ,МВД,Росгвардия вылавливают&quot;новых граждан России&quot; из числа бывших жителей Украины,да коренных.Все это потому,что граница,что ворота настежь,что гуманность силовиков.Агентуру ловят,допрашивают,устраивают дебаты,закрывают лица.Патроны видимо кончились.Как раньше.Был бы человек,статью в УК найдут.Ухитрились обменять украинский матросов на жителей и граждан Украины.Один так сказал под камеру.&quot;Теперь получу российский паспорт.оформлю по российскому закону военную пенсию.&quot;Он раздумывал,но когда его на переходе границы украинской поймали и посадили,тогда наши его обменяли.Он бывший офицер ВСУ.Для Украины-дезертир.Наши гуманны и обменяли.
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11 час.
VG
Vasily Golov
Старый анекдот. Один пришел в магазин и спрашивает где икра красная,где рыба.Продавец позвала завмага.Тот выслушал.говорит:&quot; При Сталине Вас бы расстреляли за подобное&quot;.Ответ.Икры  и рыбы нет.Патронов на найдут.Дожили!
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11 час.
Анатолий Анатольев
Вот до чего доводит жалость к ВРАГУ!!!
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10 час.

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