Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам допустил диверсии со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России.
Тайная война против России - как диверсанты, вскормленные ЦРУ, орудуют в нашем тылу
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Vasily Golov
Юрий Кот,ФСБ,МВД,Росгвардия вылавливают"новых граждан России" из числа бывших жителей Украины,да коренных.Все это потому,что граница,что ворота настежь,что гуманность силовиков.Агентуру ловят,допрашивают,устраивают дебаты,закрывают лица.Патроны видимо кончились.Как раньше.Был бы человек,статью в УК найдут.Ухитрились обменять украинский матросов на жителей и граждан Украины.Один так сказал под камеру."Теперь получу российский паспорт.оформлю по российскому закону военную пенсию."Он раздумывал,но когда его на переходе границы украинской поймали и посадили,тогда наши его обменяли.Он бывший офицер ВСУ.Для Украины-дезертир.Наши гуманны и обменяли.
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11 час.
VG
Vasily Golov
Старый анекдот. Один пришел в магазин и спрашивает где икра красная,где рыба.Продавец позвала завмага.Тот выслушал.говорит:" При Сталине Вас бы расстреляли за подобное".Ответ.Икры и рыбы нет.Патронов на найдут.Дожили!
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11 час.
Анатолий Анатольев
Вот до чего доводит жалость к ВРАГУ!!!
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10 час.
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