Тайная война против России - как диверсанты, вскормленные ЦРУ, орудуют в нашем тылу

Vasily Golov

Юрий Кот,ФСБ,МВД,Росгвардия вылавливают"новых граждан России" из числа бывших жителей Украины,да коренных.Все это потому,что граница,что ворота настежь,что гуманность силовиков.Агентуру ловят,допрашивают,устраивают дебаты,закрывают лица.Патроны видимо кончились.Как раньше.Был бы человек,статью в УК найдут.Ухитрились обменять украинский матросов на жителей и граждан Украины.Один так сказал под камеру."Теперь получу российский паспорт.оформлю по российскому закону военную пенсию."Он раздумывал,но когда его на переходе границы украинской поймали и посадили,тогда наши его обменяли.Он бывший офицер ВСУ.Для Украины-дезертир.Наши гуманны и обменяли.