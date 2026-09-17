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Карл III собирается призвать разработчиков ИИ пообещать защитить человечество

Карл III собирается призвать разработчиков ИИ пообещать защитить человечество

Король Великобритании Карл III на встрече с руководителями ведущих технологический компаний планирует призвать разработчиков ИИ пообещать защитить человечество.

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