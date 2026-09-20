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Царьград

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Возросли удары ФАБ по позициям ВСУ в Запорожской области

Возросли удары ФАБ по позициям ВСУ в Запорожской области

Военный корреспондент Влад Андрица сообщил об увеличении числа ударов ФАБ по ВСУ в Запорожской области и описал инфраструктуру тоннелей для снабжения русских войск.

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