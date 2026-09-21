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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин о шансах ЦСКА на чемпионство: «Ну какое первое место? С этим составом можно быть только в пятерке. Максимум – бороться за третье место»

Бывший футболист ЦСКА, главный тренер «Банки» Александр Гришин оценил шансы армейцев на чемпионство в Альфа-Банк РПЛ .

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