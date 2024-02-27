МИД РФ: Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО

Посольство России в Швеции в среду, 28 февраля, выпустило комментарий, в котором заявило, что в ответ на вступление Швеции в НАТО Москва предпримет политические и военно-технические контрмеры для минимизации угроз, а так же то, что Балтийское море никогда не станет «внутренним морем НАТО».