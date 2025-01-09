Кандидат в президенты Белоруссии Сыранков: я не верю словам Трампа по Украине

Кандидат в президенты Белоруссии, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков заявил, что не верит заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта.
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