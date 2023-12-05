Томпсон про ожидания от боя с Рахмоновым: «Я не думаю, что Шавкат будет обмениваться бомбами со мной»

Американский боец Стивен Томпсон (17-6-1) поделился ожиданиями от поединка с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0) «Я не думаю, что Шавкат будет стоять и обмениваться бомбами со мной — я думаю, очевидно, он пробьет, а потом попытается перевести бой в партер.