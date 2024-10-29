Сыгран пятый тур чемпионата Европы по шахматам среди ветеранов (65+)

Во главе турнирной таблицы на чемпионате Европы по шахматам среди ветеранов (старше 65 лет) в Линьяно-Саббьядоро (Италия) идут сразу четыре шахматиста после пятого тура 29 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.