Люди хуже привидений: самые страшные убийства в Хэллоуин

Майкл Майерс, Фредди Крюгер, Пеннивайз, кукла Аннабель или Крик — настоящие титаны мира ужасов. Эти персонажи из культовых произведений знакомы не одному поколению, и даже те, кто сторонится ужастиков, о них знают.