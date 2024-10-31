Люди хуже привидений: самые страшные убийства в Хэллоуин

Майкл Майерс, Фредди Крюгер, Пеннивайз, кукла Аннабель или Крик — настоящие титаны мира ужасов. Эти персонажи из культовых произведений знакомы не одному поколению, и даже те, кто сторонится ужастиков, о них знают.
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