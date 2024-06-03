Рассказываю как я привожу руки в ухоженный вид | аккуратная кутикула и красивые ногти

Сухая кожа вокруг ногтя, неухоженный кутикула, ломкие ногти — то, что портит вид любого маникюра! Поддерживать его в «свежем» и аккуратном состоянии поможет регулярный уход! И для этого совсем необязательно использовать специальные средства, главное в этом деле — регулярность! В этой статье я поделюсь с вами простыми и доступными средствами, которые помогут сохранять маникюр в […].