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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Рассказываю как я привожу руки в ухоженный вид | аккуратная кутикула и красивые ногти

Сухая кожа вокруг ногтя, неухоженный кутикула, ломкие ногти — то, что портит вид любого маникюра! Поддерживать его в «свежем» и аккуратном состоянии поможет регулярный уход! И для этого совсем необязательно использовать специальные средства, главное в этом деле — регулярность! В этой статье я поделюсь с вами простыми и доступными средствами, которые помогут сохранять маникюр в […].

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