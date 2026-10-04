Армия России ликвидировала ЛГБТ* анархистку, воевавшую за ВСУ

Боевик ВСУ и основательница связанной с движением ЛГБТ*-организации «Билкис» Иванна Куценко с позывным «Гайка» была уничтожена в результате удара российской армии.
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