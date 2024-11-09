Я нашла в шкафу записку от его бывшей. Два года отношений коту под хвост

Новые отношения - это всегда немного страшно. В первую очередь, это страх перед неизвестным. Как все пойдет? К чему приведет? Разобьют ли ваше сердце? Что скрывает этот человек? Сколько времени и чувств можно было бы сэкономить, если бы мы могли посмотреть 30-секундный трейлер потенциальных отношений.
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