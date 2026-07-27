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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чернов о бане России: «Без него в Европе было бы гораздо больше россиян. Наши игроки могли бы показывать себя в еврокубках и уезжать в топ-клубы»

Защитник « Крыльев Советов » Никита Чернов высказался о последствиях отстранения России от международных соревнований.

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