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В ВУЗах введут новую модель образования: система полностью преобразуется, студенты учится по-старому уже не будут

В ВУЗах введут новую модель образования: система полностью преобразуется, студенты учится по-старому уже не будут

В ВУЗах введут новую модель образования: система полностью преобразуется, студенты учится по-старому уже не будут Ольга БезродняяВ скором будущем появится новая трехуровневая модель высшего образования, которая откроет горизонты для студентов и преподавателей, позволяя создавать образовательную среду, отвечающую современным вызовам и требованиям.

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