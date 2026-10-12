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SPLETNIK

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Анна Невская показала подросшего первенца, которого родила в 49 лет

Анна Невская показала подросшего первенца, которого родила в 49 лет

Звезда сериала "Кто в доме хозяин?" Анна Невская, которая впервые стала матерью в 49 лет, показала лицо своего подросшего сына Даниила и рассказала о его крестинах.

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