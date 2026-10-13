Trump’s New Press Secretary Visibly ‘Nervous’

“New White House press secretary Katie Zacharia stumbled out of the gate during her first press briefing, calling a halt to proceedings after just 14 minutes and taking questions from three reporters,” the New York Post reports.
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