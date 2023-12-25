Дадут ли денег Украине? Шансы оценил подполковник армии США

АндрейБорков

Итак, отставной полковник армии США высказался о том, в чем он или слабо разбирается или не разбирается вовсе. Да и в военном деле этот экс-полковник, скорее всего, тоже не силен. Не секрет, что нормальная ВОЕННАЯ ШКОЛА в США отсутствует физически. Чем знаменательна армия США? Какие битвы она выиграла, где? Тактика и стратегия какая у штабов армии США? Начнем по порядку, Первая Мировая, это круто, кроме как БАБЛА СРУБИТЬ армия США больше не чем не занималась. Грабила она удачно и успешно, только Север и Дальний Восток России чего стоят. Вторая Мировая, ну тут еще круче, острова в Тихом океане, которые Япония захватила за 2-3 месяца "доблестная" армия США отбивала почти 4 года и отбивала бы еще года 3-4, если бы СССР не расхерачил Японские войска в Манчжурии, Северном Китае, Корее, на Сахалине и Курилах менее чем за 1 месяц! Потом были Корея, Вьетнам.... Успехи армии США более чем впечатляющие, если не сказать больше. Где военная наука и военная мысль? Как то не очень проглядывается. Основа всех побед и свершений армии США это превосходство этой самой армии США в несколько раз в техническом оснащении, в авиации и численности над войсками неприятеля. Когда против самолетов-вертолетов, ракет, артиллерии и танков выступает абориген с каменным топором, даже тогда армия США умудряется нести потери. Начало 90-х, Эфиопия, местная братва вырезала поголовно элитный спецназ США "морских котиков". При этом у братвы эфиопской потери были весьма незначительные. Продолжать можно много, но не стоит. По этому к высказываниям отставных полковников армии США надо относится как мнению манагеров, некогда зарабатывавших на оказании военизированных услуг своей стране, не более. Как военные эти отставные полканы США мало что из себя представляют, как экономические советники и аналитики - тем более. То, что США выделят бабло УкРуине в этом нет сомнений, пока проект прокси-войны силами укропитеков против России существует, он будет финансироваться.