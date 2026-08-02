МВД предупредило об опасности бесплатных Wi‑Fi‑сетей в общественных местах

Злоумышленники маскируются под официальные сети и страницы входа В пресс‑службе МВД России предупредили, что бесплатные сети Wi‑Fi в общественных местах — потенциальный источник угроз для персональных данных.
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