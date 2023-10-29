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В Омане построят второй по величине в мире завод по производству полимеров

В Омане построят второй по величине в мире завод по производству полимеров

Соглашение о создании второго по величине в мире завода по производству полимеров в оманском порту Сохар подписали министра экономики Омана Саид бен Мохаммед Аль Сакри, председатель Universal FINE Chemicals SPC Сайид Фейсал бен Турки Аль Саид и представитель порта, 28 октября сообщает Times of Oman.

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