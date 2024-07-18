Попова: на БРИКС приходится около четверти от экспорта вакцин в мире

На долю стран БРИКС приходится около четверти мирового экспорта вакцин и препаратов. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на международной конференции стран БРИКС в Москве, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии