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Газета.ру

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Кроссовер Lixiang L6 подорожал в РФ на 200 тысяч рублей из-за урезания скидки

Кроссовер Lixiang L6 подорожал в РФ на 200 тысяч рублей из-за урезания скидки

Официальный российский дистрибьютор марки Li Auto скорректировал условия специальной программы на гибридный кроссовер Lixiang L6, уменьшив размер предоставляемой скидки на 200 тыс.

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