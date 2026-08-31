Кроссовер Lixiang L6 подорожал в РФ на 200 тысяч рублей из-за урезания скидки

Официальный российский дистрибьютор марки Li Auto скорректировал условия специальной программы на гибридный кроссовер Lixiang L6, уменьшив размер предоставляемой скидки на 200 тыс.
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