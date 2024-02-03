Офицер ВСУ Лапин: Украинцы контратакуют без поддержки артиллерии и БПЛА

Бывший парламентарий и командир одного из отрядов ВС киевского режима Игорь Лапин поделился сведениями о том, что командование старается добиться стабилизации положения дел на линии боевого соприкосновения, заставляя боевиков контратаковать.
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