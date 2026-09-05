📖 Как помочь старшекласснику справиться со стрессом перед экзаменами Ученики 9 и 11 классов испытывают колоссальное давление: большая нагрузка в школе, множество репетиторов, кружки и завышенные ожидания родителей.
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